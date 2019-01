Disco de hielo gigante que gira en un río mantiene en vilo a científicos

Un extraño fenómeno se formó en las aguas del río Presumpscot en el tramo de la ciudad de Westbrook, en Maine (EE.UU.), que ha llamado la atención de ciudadanos y científicos por lo inusual e inexplicable.

Un enorme disco de hielo de unos 90 metros de diámetro gira en sentido contrario a las agujas del reloj. "Su tamaño podría ser récord mundial, si alguien estuviera siguiendo la lista", expresó Kenneth Libbrecht, profesor de física en el Instituto de Tecnología de California (Caltech).

El disco helado fue divisado el pasado lunes, luego de que lo advirtiera un comerciante local. A partir de la viralización de las imágenes, el interés creció a nivel nacional, comentó Tina Radel, responsable del 'marketing' y las comunicaciones de la ciudad. "La gente lo ama", expresó.

Este tipo de fenómeno mantiene en vilo a los investigadores, que intentan hallar una respuesta a su formación y a los motivos de su rotación.

