Discovery lanzará clases de cocina en vivo y a demanda por app de streaming

Por Helen Coster

25 sep (Reuters) - Mientras Netflix Inc , Walt Disney Co y otras compañías de medios luchan por el control de las salas de estar, Discovery Inc está apostando a la cocina.

Discovery dijo el miércoles para octubre lanzará un nuevo servicio, Food Network Kitchen, que ofrecerá clases de cocina en vivo y a demanda en una aplicación de streaming de Food Network en Estados Unidos.

El servicio, que presentará a chefs de Food Network como Bobby Flay y Rachael Ray, tendrá una versión libre, con avisos, y un servicio de suscripción sin anuncios que costará 7 dólares por mes o 60 dólares al año.

El servicio es parte de una estrategia de Discovery por llegar a espectadores apasionados por temas específicos como la cocina, la naturaleza y el hogar, en lugar de apuntar a audiencias más amplias y competir con otras plataformas de streaming.

"Esos son servicios generales de entretenimiento y nunca tendrán contenido suficiente", dijo el presidente ejecutivo de Discovery, David Zaslav. "Está luchando por esa torta. Este no es un producto de entretenimiento", agregó.

Discovery alcanzó una sociedad con Amazon.com Inc, que puso Food Network Kitchen en su dispositivo de streaming de Fire TV y el servicio de voz de Alexa y publicitará la aplicación en su página web.

Zaslav, quien describió la aplicación como un "Pelotón de comida", en referencia a una compañía de ejercicios de bicicleta fija que ofrece clases en vivo y a demanda, dijo que Discovery se vinculó con Amazon para el servicio hace más de un año.

Discovery planea publicar listas de ingredientes que los televidentes necesitarán para cada clase y ponerlos a disposición para pedirlos en Amazon Fresh, Peapod y Instacart. La compañía podría dar descuentos de esos ingredientes y eventualmente de equipamiento de cocina.

(Reporte de Helen Coster. Editado en español por Lucila Sigal; Editing by Tom Brown)