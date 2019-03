DJ polaca de 80 años hace bailar a jóvenes en fiestas de todo el mundo

DJ Wika”, de 80 años, se pone pantalones amarillos, zapatos brillantes de plataforma, lápiz labial y auriculares rojos, y se dirige a un enorme club de Varsovia a mezclar música.

En lugar de cuidar a sus nietos, la DJ más vieja de Polonia, Wirginia Szmyt, empaca sus discos, su mezclador y su computadora portátil, y va a una pista de baile repleta de personas mayores.

“No me importa si a alguien le gusta o no que esté bailando o saltando detrás de la consola, porque no puedo tocar y quedarme quieta”, dijo Wika, levantando las manos para aplaudir con su público. “Cuando toco, siento la melodía, siento el ritmo”.