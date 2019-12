Donan fondos para ayudar al perro que fue lanzado de un edificio

El presidente de la Asociación de Copropietarios del edificio Handal, Wilson Ruiz, informó el viernes que donarán recursos para coadyuvar en la recuperación del can que fue lanzado desde ese inmueble ubicado en pleno centro de la ciudad de La Paz.



"Precisamente ayer la Asociación de Copropietarios del edificio ha tenido una reunión de emergencia por este caso, y esta tarde se va hacer la entrega de estos fondos que ha recaudado de todos para ayudar en la recuperación de este perrito", dijo al canal estatal Btv.



Ruiz aseguró que esta entrega se realizará a la veterinaria "Ángeles y Guardianes" del barrio Sopocachi, que con el apoyo de otras personas sobrepaso el monto adeudado por la cirugía del can, que superaba los 3.000 bolivianos.



La Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) y la organización Amor por los Animales Bolivia (Aplab) buscan a la persona que lanzó el jueves al can de ese edificio.



Explicó que, según imágenes difundidas en las redes sociales, el perrito pasa por el edifico Handal, luego ingresa por el garaje y posteriormente se ve el momento en que cae al cemento fracturándose sus patas delanteras y es inmediatamente auxiliado a una veterinaria.



"Lastimosamente no tenemos imágenes de cámaras internas del primer nivel del parqueo porque no es una altura considerable", acotó.

Fuente: ABI