Dos muertos a raíz de problemas climatológicos en Yungas de Vandiola

Dos personas fallecieron en el sector de los Yungas de Vandiola debido a las condiciones climátológicas, el primero es un obrero de la empresa china Sinohydro que trabajaba en la construcción de la represa hidroeléctrica de Ivirizu en el sector Monte Puncu, en proximidades de la comunidad de Sehuencas de la provincia Carrasco.

El obrero fue sorprendido por la crecida del río el miércoles en la noche cuando conducía una retroexcavadora por trabajos que se realizan en el lugar. Se trata de Edwin Sejas Alvarado de 35 años, la otra persona fallecida sería el comunario Deymar Ayala.

“La empresa china no nos da condiciones de seguridad, siempre estamos trabajando sin seguridad ni señalización (…) Hay un puente que es plano, cuando ha llegado el agua estaba de noche y no se veía, tampoco había señalizaciones para que cruce, estaba transportando personal en la retroexcavadora, no había monitores de seguridad”, indicaron compañeros de trabajo del fallecido.