Dos personas apuñaladas al sur de Londres en un ataque terrorista

El incidente se produce solo tres meses después del ataque del Puente de Londres, donde Usman Khan fue asesinado a tiros por la policía armada después de que mató a dos personas e hirió a otras tres mientras vestía un falso chaleco suicida(chaleco con bomba).

Los oficiales corrieron a la escena afuera de un supermercado en High Road en Streatham alrededor de las 2 p.m. de hoy(hora de londres), luego de informes de disparos.

Las fotos de la escena muestran un cuerpo sin vida boca abajo en el pavimento con lo que se ha descrito como 'botes de plata' atados a su pecho con un gran cuchillo acostado a su lado.

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.



Im sick of this. Time to move out of London.#streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z