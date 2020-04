Drama: Una familia enferma, al cuidado de 5 niños, necesitan ayuda de la población

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

En medio de la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus, una familia compuesta por al menos 10 integrantes, atraviesa un drama crítico luego que tres personas adultas de ese hogar se encuentran desnutridas, enfermas y no cuentan con recursos económicos para solventar el alimento como sus curaciones diarias.

Notivisión Santa Cruz llegó la tarde de este lunes hasta el domicilio de esta familia, ubicada en la zona del Plan Tres Mil, para mostrar la realidad en la que se encuentran. Tanto la abuela, madre e hija, padecen de diferentes dolencias y son las encargadas de llevar el pan a los 5 niños que viven en dicha casa precaria.

Sentada sobre una silla de plástico con un visible parche en el pecho, María Isabel Domínguez, relató que desde hace más de un año sufre problemas en los riñones, que al no establecerse en un trabajo no cuenta con el dinero para realizar sus diálisis tres veces por semana. Recordó que producto de la desnutrición que sufría hace un tiempo perdió a su bebé de 5 meses.

"Tía, quiero pan, ¿hay comida tía? yo le digo ahora y voy a la venta para que me fíen, pero no quieren", expresa la joven de 21 años.

"Qué más van a hacer, llorar. Ellos lloran porque tienen hambre", dijo la abuela de esta familia al señalar cuando los menores se acercan a ella para pedirle algo de comer.

El drama va en aumento. María Rosario Aguilera, madre de la joven de 21 años, con unas gafas oscuras, sentada y sostenida sobre un bastón, contó que desde hace una semana "se le ha nublado a la vista", teniendo poca visibilidad, además de sentir punzadas.

"Me siento inútil porque no veo, por eso le pido ayuda al pueblo de Santa Cruz, a las autoridades, para que me ayuden con dinero y oculista. No quiero perder mis ojos",

Para cualquier ayuda en la que la población quisiera asistir, el número de referencia es el 69079702.