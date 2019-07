Echan a una mujer de un vuelo por vestir de forma 'indecente'

Una mujer británica se vistió de forma provocativa a los ojos de la tripulación, esto le costó la expulsión del avión de la compañía aérea EasyJet. El incidente ocurrió el 23 de junio en un vuelo de Málaga (España) a Londres (Reino Unido).

Harriet Osborne, de 31 años, llevaba una blusa de encaje parcialmente transparente al momento de ser confrontada por una azafata previo al despegue. Según informa The Sun, algunos pasajeros se habían quejado de que a la mujer se le veían los pezones.

"Ella me dijo: 'Oh no, muévete a un lado', y trató de cubrirme con mis manos", indicó Osborne, que no llevaba sujetador pero sí tapapezones. "Ella dijo: 'No vas a ir a bordo de mi avión de esa manera, necesitas ponerte un 'top'", añadió.