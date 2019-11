Eduardo Villegas  dirigirá Always Ready  desde enero

Súper Deportivo.- El ex seleccionador, Eduardo Villegas, dirigirá a Always Ready, desde enero de 2020, según informaron fuentes cercanas al club, la tarde de este lunes. “Los directivos y el profesor no quieren oficializar nada aún porque la plantilla necesita estabilidad para lograr su objetivo”, manifestó la fuente que prefirió guardar su nombre en reserva.

Al momento, quienes representan a El Alto en primera división, pelean por un cupo a Copa Sudamericana, llevando una amplia ventaja sobre Royal Pari, en la tabla acumulada. Always deberá defender esta posición en lo que resta del torneo Clausura, al mando del chileno Sebastián Núñez.

Los “Millonarios” tienen como desafío inmediato vencer al líder del campeonato, Wilstermann, este jueves, a partir de las 15:00, en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

Periodista.- Angela Apaza