La espera terminó por parte de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el técnico cochabambino Eduardo Villegas. Tras varios días negociando, el nuevo estratega firmó el contrato luego de 20 días de su anuncio.

A través de un comunicado, la FBF hizo el anuncio de que "El DT Eduardo Villegas es el entrenador de la selección nacional. Esta mañana (2 de febrero) llegó a un acuerdo con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, con el que rubricaron el contrato correspondiente",

Antes de llegar a un acuerdo, se habían presentado supuestas desavenencias con la paga que recibiría Villegas de manos de la FBF. Según se conoció, habría solicitado más de medio millón de dólares al año para comandar a Bolivia hasta 2021.

Lo que implica dirigir a la selección con miras a los amistosos, la Copa América de Brasil 2019 y sus eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Por su parte César Salinas, presidente de la FBF, destacaba que el organismo sólo tenía los recursos de 500 mil dólares, por lo que Villegas había decidió no firmar el documento. Su pretensión salarial se estimaba en 2.600.000 dólares sumados en los cuatro años del contrato. Es decir, 600.000 dólares más de lo que ofrece la institución federativa.

Al parecer, Villegas exigía además del dinero, contar el tiempo necesario para aplicar su plan con el equipo nacional, además de garantizar las condiciones logísticas y económicas para afrontar este reto.

"Nosotros somos un gran cuerpo técnico y además vamos a involucrar a otras personas como nutricionista, psicólogo y analista de vídeos y ellos deben tener un sueldo", explicó en esa oportunidad el DT.

Exige un tiempo mínimo para estar al frente de todo este proceso, pues señala que la federación quiere incorporar en el contrato una cláusula en la que el entrenador puede retirarse en cualquier momento; es decir, siempre y cuando la FBF así lo vea necesario.

“He leído y he escuchado que no firmo porque pido más dinero de lo que hay en la FBF, pero no es cierto. En su momento lo voy a aclarar. Lo que pido es tiempo y condiciones de trabajo”, dijo el Cochabambino. A pesar de éste contratiempo económico, Villegas aún asistió al sorteo de la Copa América, realizada en Río de Janeiro, Brasil.

Ante los rumores de que la FBF estaría en la búsqueda de otras opciones para reemplazar a Villegas en "La Verde". Se manejaban los nombres de Roberto Mosquera por lo que mostró con el Wilstermann en la Copa Libertadores en los dos últimos años, así como la posibilidad de traer de nuevo al venezolano César Farías.