EEUU a Argentina: "Cuidar a Morales pone en riesgo apoyo financiero"

El Gobierno de Estados Unidos (EEUU) advirtió el jueves al Gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que, de seguir protegiendo al expresidente boliviano, Evo Morales, que se encuentra asilado en ese país, pondrá en riesgo el apoyo financiero que otorga el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las inversiones norteamericanas en el campo hidrocarburífero.



Según el portal web www.bloomberg.com, un alto funcionario de la administración Trump dijo que proteger al ex presidente boliviano Evo Morales y comprometerse con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela cruzó una línea roja y podría costarle a Argentina el respaldo de nuevos fondos e inversiones del FMI en los campos de esquisto de Vaca Muerta.



El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir conversaciones privadas, dijo que, aunque muchos de los asesores de Fernández son pragmáticos y entienden esos riesgos, la influencia de la vicepresidenta Cristina Fernández dentro de la administración lo está acercando a los líderes izquierdistas rechazados por Estados Unidos.



Según Bloomberg, dijo que Estados Unidos también había dejado en claro que los gobiernos regionales deberían apoyar los esfuerzos de la administración gubernamental boliviana para organizar elecciones.



Estados Unidos también instó a los gobiernos regionales a negarle a Morales una plataforma para fomentar el descontento social o influir en la política boliviana, agregó el funcionario.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios, mientras que una portavoz del Tesoro de los Estados Unidos declinó hacer comentarios.



Miembros de la administración Trump expresaron sus preocupaciones a Fernández y sus asesores durante reuniones recientes en Buenos Aires, México y Washington.



La oferta de asilo a Morales molestó a los funcionarios estadounidenses, además de las señales de que Fernández está alineando a Argentina más cerca de otros políticos de izquierda, como Miguel Díaz-Canel de Cuba, Maduro de Venezuela y el ex líder de Ecuador, Rafael Correa.