El artista David Bisbal interpreta la canción de “Frozen II”

Los Ángeles, Estados Unidos Los Ángeles, Estados Unidos

Disney ha ido proyectando adelantos de la película animada de mayor ingreso de todos los tiempos “Frozen- El reino de hielo”. Lograron conquistar a un gran número de niños y adultos que mientras esperan la fecha de estreno de la nueva entrega hacen sus propias teorías de cómo podría continuar la aventura. La secuela se estrenará este jueves 28 de noviembre.

“Para mí, la primera fue un boom, pero “Frozen 2” tiene un mensaje muy potente. La protagonista es consciente de que vive en un momento de paz, pero tiene muchas preguntas y no duda en salir de su zona de confort para resolverlas, y eso me encanta”, adelanta David Bisbal, quien confiesa sentirse identificado con esta situación.

Es la primera vez que el español interpreta una canción original en español para Disney. Por eso, recuerda perfectamente cómo «Frozen» llegó a su vida.

“Estaba grabando mi disco y haciendo los últimos retoques cuando me llamaron para hacer una prueba para ver si llegaba a los tonos. Yo no sabía para qué proyecto era y fue una sorpresa», cuenta entusiasmado. “Al día siguiente mi manager me dijo que la respuesta de los americanos había sido: “Amazing, este es el chico que va a cantar la versión en castellano”, y para mí fue un sueño que se pudo hacer realidad”.