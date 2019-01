El Chavo Salvatierra tras el veto del Rally Dakar 2019: “No bajaré los brazos para continuar luchando"

El piloto cruceño Juan Carlos “Chavo” Salvatierra, expresó que se siente estafado y discriminado, aunque continúa intentando mantenerse en la competencia del Rally Dakar 2019 tras recibir la notificación de que no podrá participar con su vehículo porque la Amaury Sport Organisation (ASO) vetó su cuadrimoto.

“ No bajaré los brazos para continuar luchando con este sueño, este proyecto, esta meta clara de poner a Bolivia en lo más alto del podio ”, dijo el Chavo este sábado en una entrevista exclusiva con Súper Sport desde Lima, Perú , dos días antes de que tenga inicio la cita deportiva.

El piloto interpuso una denuncia por discriminación en la Fiscalía de Perú contra de la ASO por lo que considera es un engaño en el que se le están violando sus derechos. Además de destacar que siempre la organización avaló su vehículo.

Lamentó que la ASO actuó de manera confusa ya que aceptaron el costo de su inscripción, publicaron imágenes de él con su vehículo (al que ahora dicen que no está en el reglamento) en la cuenta Facebook del Rally Dakar e incluso lo catalogaron como el gran favorito de la categoría quad.

“Me dejan correr en el desafío Inca como todo induciendo que todo está Ok, ahora después de que termino de pagar las inscripciones y que hice mucho gasto y estoy aquí, entonces ahora ya no” declaró el piloto que ha corrido el RallyDakar ocho ocasiones.