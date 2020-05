El Colegio Médico advierte que no hay tratamiento específico que cure el coronavirus

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoátegui, advirtió en conferencia de prensa este lunes en Santa Cruz que "hasta ahora, no existe un tratamiento específico contra el coronavirus”.

El galeno alertó a la población en general que hasta los momentos sólo se están aplicando tratamientos como la hidroxicloroquina o la azitromicina, considerando las condiciones particulares de cada paciente.

Las declaraciones del dirigente del sector médico surgen después de que la ivermectina se mencionara como un supuesto paliativo l al virus que tiene en vilo a la población mundial, y que se trata de un antiparasitario que era usado para uso veterinario y posteriormente para el consumo de humanos.

Anzoátegui indicó que, esta tarde, el Comité Científico Departamental, se reunió para "tratar de regir un protocolo de administración de la ivermectina" y pidió a la población no medicarse sin indicación de un especialista. "La automedicación nos está haciendo daño, esperemos", aseveró Anzoátegui.

"La ivermectina es un antiparasitario, no me va a prevenir que yo me enferme de coronavirus. No creemos falsas expectativas", manifestó.