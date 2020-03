El coronavirus inspira cánticos en Latinoamérica

Desde la llegada del coronavirus a Latinoamérica, algunos ciudadanos se inspiraron para la creación de diferentes versiones con respecto al virus, desde aquellos que dan consejos hasta aquellos con tono picaresco, pero todos con el fin de levantar los ánimos y alivianar el pánico social.

En guayaquil, Ecuador, Ángel Alvarado, más conocido como el “Allan, el trovador”, al escuchar las quejas sobre la especulación de precios de los comunarios, que se encontraban haciendo fila en una farmacia para la compra de mascarillas y productos de limpieza.

Con guitarra en mano compuso esta tonada:

El vídeo del hombre colombiano, de 42 años, se ha hecho viral que, hasta el gobernador de Guayas, Pablo Duart, le pidió que grabe la canción del coronavirus, como parte de una campaña de prevención dirigida a los ciudadanos.

En otro vídeo del mismo país, se observa a un grupo de indígenas de la etnia Otavalo, conocidos por llevar sus productos a todas partes del mundo, compusieron algo un poco picaresco:

“Yo no soy coronavirus, pero coronar te quiero, he llorado por mi moza, abrazado a mi mujer, de quererte si te quiero, pero tu mama no deja, la vieja se mete en todo, la vieja cara de oveja”.