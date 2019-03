La inesperada muerte del actor Luke Perry conmovió a sus fans y seguidores de la afamada serie "Beverly Hills, 90210", pero sobre todo a sus seres queridos. El actor sufrió un infarto cerebral masivo del que no pudo recuperarse y falleció a los 52 años de edad.

Para Sophie Perry, la hija menor del actor, está siendo especialmente duro y se ha mostrado desolada tras la pérdida de su padre. Ahora rompió su silencio para agradecer todo el cariño que ha recibido estos días.

Con los sentimientos a flor de piel, Sophie, de 18 años, ha contado en sus redes sociales cómo se siente y cómo a nadie se le “da una lección” sobre cómo sobrellevar esta pérdida.

“En mi última semana me han pasado muchas cosas. Todo está sucediendo muy rápido”, escribió en las primeras líneas de esta publicación en Instagram que fue acompañada de una foto en la que aparecen ella y Luke y en la que reiteró su total agradecimiento por el apoyo que ha recibido. “Regresé de Malawi justo a tiempo para estar aquí con mi familia, y en las últimas 24 horas he recibido una cantidad abrumadora de amor y apoyo”.

Nada más enterarse de lo sucedido, Sophie Perry suspendió su viaje de cooperación en África y voló de inmediato para estar al lado de su padre. Sophie continuó su mensaje agradeciendo: “No puedo responder de manera individual a los cientos de mensajes hermosos y sinceros, pero los veo y los aprecio por enviar lo más positivo hacia mi familia y hacia mí…”, escribió.

No estoy realmente segura de qué decir o hacer en esta situación, es algo que nunca me esperé y que me ha dado una lección sobre cómo manejarlo, especialmente cuando todo sucede en el ojo público. Así que (tengan paciencia conmigo) y sepan que estoy agradecida por todo el amor. Solo eso, estar agradecida en silencio ”, compartió.

El actor Luke Perry falleció el 4 de marzo tras sufrir un derrame cerebral masivo. Estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su prometida Wendy Madison Bauer, su exmujer Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos.