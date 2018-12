El destello azul que iluminó la noche de Nueva York y generó miles de hipótesis

El cielo de Nueva York se iluminó por un gran destello azul que generó mucha expectación por parte de la población y en las redes sociales. Varios testigos publicaron fotografías y videos del estallido en las redes sociales, lo que atrajo mucha atención.

Los bomberos atendían numerosas llamadas en las que se reportaban explosiones en las áreas de Long Island City y Astoria.

Finalmente, las autoridades explicaron lo sucedido. Un transformador eléctrico estalló y desató un incendio que rápidamente fue controlado en unas instalaciones de la compañía Con Edison, en el distrito de Queens, lo que generó algunos apagones aislados y luces espectaculares en el cielo de Nueva York.

Damn, all those sci phy movies were right, aliens always attack New York first for some reasonspic.twitter.com/ZcTj96tyHX