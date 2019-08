El Día Internacional del Zurdo: estos son los famosos que lo celebran

Hoy, 13 de agosto, es el Día Internacional de los Zurdos, lo que significa que todas las personas zurdas tienen una excusa para tomarse el día para recordar a sus seres queridos por qué ser zurdo es genial.

Un promedio de aproximadamente el 11% de las personas en el mundo son zurdas, pero todavía hay muchas celebridades de renombre que deberían celebrar el Día de los Zurdos con el resto de ustedes.

Entonces, para celebrar el Día Internacional de los Zurdos, aquí hay una lista de rostros famosos que demuestra que puedes contar en buena compañía si eres zurdo como ellos:

Justin Bieber

La estrella del pop infantil Justin Bieber, cuyos éxitos incluyen los gustos de Love Yourself, Baby, I Don't Care y What Do You Mean, se encuentra entre las filas de los zurdos. Sobre el tema de ser zurdo, Justin le dijo a Nightline en el pasado: 'Básicamente, cuando comencé a tocar la guitarra, tomé una guitarra diestra. Porque eso fue todo... mi madre tenía una guitarra diestra en la casa. 'Y lo recogí y lo recogí con la mano izquierda. Mi mamá lo cambiaría de otra manera. Y lo cambiaría de nuevo a la otra forma e intentaría jugar.

'Fue difícil porque está al revés. Mi mamá, creo que fue para mi cumpleaños, me compró una guitarra para zurdos. Y así, desde que era joven, aprendí con la guitarra para zurdos '

Jennifer Lawrence

La actriz Jennifer Lawrence, ganadora de un Oscar y enormemente talentosa, se cuenta entre las personas zurdas. Recientemente apareció en Dark Phoenix, y está preparada para producir y protagonizar la película de crimen real Mob Girl.

Príncipe William

Si contar a la realeza entre la cantidad de zurdos en el mundo no es suficiente para ti, entonces hay una buena posibilidad de que nada lo sea. El príncipe zurdo William heredará la corona después de su padre, el príncipe Carlos, por lo que es muy probable que finalmente veamos a esta persona zurda en el trono.

Brad Pitt

Brad Pitt, a quien probablemente reconocerás por los gustos de Mr. & Mrs. Smith, Fight Club y Inglorious Basterds, es otra persona zurda con mucho talento. Luego podrás atraparlo protagonizando junto a Leonardo DiCaprio y Margot Robbie en Once Upon A Time In Hollywood.

Oprah Winfrey

Con su Alteza Real Oprah siendo zurda, ¡es suficiente para que cualquiera quiera cambiar de bando! La leyenda del programa de entrevistas Oprah también es una ejecutiva de medios, actriz, filántropa y productora de televisión que vale miles de millones de libras.

Scarlett Johansson

La actriz de fama mundial Scar-Jo, más reconocida como la Viuda Negra (Black Widow) en Avengers: Endgame. También debe protagonizar la próxima película independiente de Black Widow, que se lanzará el 1 de mayo de 2020.