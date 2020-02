El dolor de Boca por las palabras de Maradona

Diego Maradona, a muy poco de su regreso a La Bombonera, respondió a la dirigencia de Boca cuando se habló de un recibimiento especial y especialmente a Juan Román Riquelme.

"Yo no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún partido, no falté a ningún entrenamiento en Boca", fue una de las frases del entrenador de Gimnasia. Ahora apareció Jorge Ameal, con una postura clara ante las declaraciones del Pelusa.