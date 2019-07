Los hijos le cambian la vida a cualquier persona y Diego Torres lo sabe, quizás el músico argentino con mayor expansión de los últimos 20 años, que ve crecer a pasos agigantados a su hija Nina, de seis años, fruto de su amor con Débora Bello. Con ella comparte la pasión por la música y siempre está presente.

En esta oportunidad a través de su cuenta de Instagram donde tiene casi 650 mil seguidores, el artista que también brilló como actor en televisión y en el cine, dejó ver parte de su intimidad y se mostró con su esposa y su hija desde Formentera lugar que eligió para disfrutar de unas merecidas vacaciones con sus dos grandes amores. Con una tierna postal junto a Nina, Diego mostró su costado más dulce y tierno y le dedicó palabras hermosas a su princesa.

“Ojalá que el hombre de tu vida te quiera tanto como te quiero yo. Mientras tanto, disfruto del amor que todavía no tengo que compartir! Me quedan unos años más hasta que aparezca el primer novio. ¿Cómo han llevado ustedes eso? ¿Cuando su hijo/a tuvo ese primer amor, o sufrió un rompimiento? Me estoy preparando para eso. #esamujer es hermosa y me tocará sufrir!”, escribió el cantante de Color Esperanza, tema compuesto por el genial Coti.

Enseguida miles de followers comenzaron a dejarle preciosos y cariñosos comentarios al cantante que cuando regrese de sus vacaciones comenzará una gira por algunas provincias argentinas y cantará en el exterior.