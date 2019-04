El estreno más esperado por los adolescentes 'After aquí empieza todo'

Millones de fans se emocionaron mucho cuando se anunció que After tendría una adaptación cinematográfica. Ahora finalmente estamos a solo dos días de su estreno. Esta película está protagonizada por Josephine Langford, que es hermana de Katherine Langford, recordada por su papel de Hannah Baker en 13 Reasons Why, y Hero Fiennes Tiffin, sobrino de Ralph Fiennes.

After es una auténtica historia sobre el primer amor y el autodescubrimiento, la cual comenzó como fanfiction online, publicándose un capítulo a la vez, casi a diario, mientras los fans opinaban sobre lo que la autora Anna Todd iba creando. “After” surge porque yo leía fanfiction”, afirma la autora Anna Todd. “Siempre me han encantado leerlos, y miraba Instagram donde la gente escribía fanfiction sobre la banda One Direction. Yo era la única de mis amigos a quien le gustaba la música de One Direction, tanto ellos como su música tienen algo contagioso que alegra a las personas. Me uní a la aplicación Wattpad para leer y nunca pensé en escribir una historia”.

Un Adelanto: Con más de mil millones de visualizaciones, "After" se ha convertido en el mayor fenómeno de la historia de la plataforma Wattpad. Basado en la novela fan fiction de One Direction y fenómeno mundial escrito por Anna Todd, "After" cuenta la historia de Tessa Young (Josephine Langford) quien cursa su primer año en la universidad. Acostumbrada a una vida estable y ordenada, su mundo cambia cuando conoce a Hardin Scott (Hero Fiennes Tiffin), un misterioso joven de oscuro pasado. Desde el primer momento se odian, porque pertenecen a dos mundos distintos y son completamente opuestos. Sin embargo, estos dos polos opuestos pronto se unirán y nada volverá a ser igual. Tessa y Hardin deberán enfrentarse a difíciles pruebas para estar juntos. La inocencia, el despertar a la vida, el descubrimiento sexual y las huellas de un amor tan poderoso como la fuerza del destino.