El Papa oficializa el cambio de la oración del padrenuestro

El Papa Francisco ha modificado el 'padrenuestro' después de criticar que la actual traducción al inglés implica que Dios, y no Satanás, lleva a los fieles a la tentación.

El pontífice ha aprobado cambiar la línea en la que se dice "lead us not into temptation" ("No nos dejes caer en la tentación"),por "do not let us fall into temptation" ("No nos dejemos caer en la tentación"), que está más cerca de la traducción francesa.

El 'Christian Post' informa que el Vaticano promulgó el cambio el 22 de mayo después de 16 años de investigación por eruditos bíblicos que encontraron un error en la traducción actual "desde un punto de vista teológico, pastoral y estilístico".

Hablando sobre el cambio en 2017, el Papa Francisco explicaba: "Es Satanás quien nos lleva a la tentación, ese es su papel". En la tentación "yo soy el que cae, no es él quien me está empujando. Un padre no hace eso, un padre te ayuda a levantarte de inmediato".

Se cree que Jesús originalmente pronunció la oración en arameo, antes de que se tradujera al griego y a otros idiomas. La versión actual de la oración en inglés deriva de la traducción griega, hecha por San Jerónimo a finales del siglo IV., del Nuevo Testamento, exactamente de Mateo 6:13, que dice: "Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno"