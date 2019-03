El Parkour es el nuevo deporte extremo que es tendencia en el mundo

El Parkour, comúnmente llamado “Free running”, es un deporte extremo poco conocido pero que paulatinamente ha venido ganando adeptos en todo el mundo. Es una actividad basada en la no competitividad y no violencia, en donde además no existen los "jefes" o "capitanes".

Esta disciplina tuvo sus inicios en Francia en los años 90 por un grupo de jóvenes y desde entonces, el Parkour ha tomado protagonismo en los últimos años a escala mundial como un nuevo estilo de vida.

El Parkour, sin duda alguna, resulta peligroso para quienes lo practican. Por lo que no es propicio que personas inexpertas lo lleven a cabo, ya que podría causar desde una simple lesión hasta la muerte. Su nombre se desprende de la frase “ser fuerte para ser útil”.

La técnica de este deporte consiste en agitar naturalmente tu cuerpo con el fin de recuperar la movilidad en su totalidad, en compañía de ambientes abiertos que nos ayuden a un buen esparcimiento.

“Tracers”

Así son denominados los aficionados a esta destreza, quienes se desplazan desde un punto a otro -de manera fluida- poniendo a prueba sus habilidades físicas.

Los "tracers" también se someten a los obstáculos que puedan encontrarse en el camino, tanto naturales como arquitectónicas, refiriéndonos a este último como: escaleras, muros, vallas, entre otros.

¿Cuáles son los movimientos básicos de este deporte?

Con el transcurso de los años se han ido perfeccionando las técnicas y su manera de ejecutar. A continuación, te mostramos la clasificación de dichos movimientos.

Pasavallas o Desplazamiento

Consiste en apoyar una mano en el obstáculo a sortear para que de esta manera, se esquive el mismo con un salto rápido. También se puede realizar como ambas manos, siendo denominado esta acción como “ladrón”.

De fondo o Salto

Esto se basa en desplazarse hacia abajo a una amplia superficie. Si la altura o la longitud que se salta es considerable, es adecuado utilizar una rotación para aterrizar. Es decir, una vuelta para amortiguar la caída.

180

El "tracer" se apoyarse en algún objeto dando un giro de 180 grados desde donde termina colgado, evidentemente, con sus manos.

Cuando se descuelga, al deportista se le cataloga como “liberado”. Sin embargo, esto no estático debido a que su caída viene acompañada de otro giro quedando de frente al camino que se recorrerá.