El Parlamento vota contra el Brexit y May enfrenta moción de censura

Reino Unido Reino Unido

La primera ministra británica Theresa May se enfrentará esta noche a un voto de censura en el Parlamento británico después de que votaran contra el acuerdo de Brexit, lo que catalogan como la más grande de un Gobierno británico en la Cámara de los Comunes de los últimos cien años.

Como si no fuera suficiente que el parlamento rechazara el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) el líder de la oposición Jeremy Corbyn presentó una moción de censura contra el Gobierno después de que el Acuerdo de Salida de May fuera rechazado por 432 votos contra 202, a favor.

La votación se espera que se celebre alrededor de las 20.00 horas CET, tras un debate en la Cámara de los Comunes.

Hay 650 legisladores en la Cámara de los Comunes, pero el gobierno necesita 318 votos para ganar, ya que siete miembros del partido nacionalista irlandés Sinn Fein no se sientan, cuatro oradores no votan y cuatro legisladores que ayudan a contar los votos no están incluidos.

Si la mayoría de los diputados votan a favor de la moción, se inicia un plazo de 14 días, período en el que el Gobierno actual o cualquier otro Gobierno alternativo puede ganar un nuevo voto de confianza para que se detenga la cuenta atrás.

Si May u otro partido no presenta un Gobierno dentro del plazo de 14 días, entonces se convocarían elecciones generales anticipadas.

Mientras tanto el tiempo juega en su contra, con el 29 de marzo de 2019, fecha oficial de salida del bloque, cada vez más cerca, la opción de un Brexit sin acuerdo va ganando peso.