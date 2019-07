Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

En conferencia de prensa la tarde de este lunes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ratificó que el paro cívico iniciará desde las 0:00 horas de este martes con bloqueos en las principales rotondas de la ciudad y en las arterias de la capital cruceña.

“Este Tribunal Electoral no puede llevar adelante un proceso en la que estén habilitados dos infiltrados en la democracia. Las elecciones no es la solución para ir a un proceso porque es nuestra fiesta democrática, no vamos a dejar de participar, lo que queremos exigir es que estas dos personas no vayan a un proceso eleccionario por una cuestión de respeto al voto y la democracia”, manifestó Camacho.

Pidió a los bolivianos hacer respetar el paro y evitar los excesos. Además, indicó que los Bomberos, la Policía y las ambulancias transitarán con normalidad por la ciudad, así como los radiotaxis.

Respecto a los paros escalonados en los otros ocho departamentos, señaló que aún falta determinar la fecha, aunque recalcó que el Conade y los representes cívicos llevarán adelante esta medida.

Juan Yujra, representante del Transporte Pesado, afirmó que el sector "acatará disciplinadamente" el paro adoptado por la casa moral de los cruceños, porque pedirá al gobierno del presidente Evo Morales el respeto a la democracia y a la libertad.

"Esos dirigentes que indican que no acaten el paro cívico serán enemigos de Santa Cruz", expresó.