El penal de “San Antonio” será trasladado al municipio de Arani

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo y el alcalde suplente de Cochabamba, Iván Tellería, suscribieron un convenio para construir un nuevo complejo penitenciario, en la localidad de Arani.

El proyecto solucionaría el hacinamiento registrado en los penales de “San Antonio” y “San Sebastián”. Establece la concesión de terrenos en los que construirán un nuevo Centro Penitenciario para albergar a 1.800 reos.

"Tenemos más del 200% de hacinamiento en nuestras cárceles y eso no es humano, eso es terrible y cuando el Director de Régimen Penitenciario me presentó los proyectos carcelarios para La Paz y Santa Cruz, le dije que no firmaría si no había otro para Cochabamba", indicó Murillo.