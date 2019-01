El piloto Leonardo Martínez no irá al Dakar si no corre el 'Chavo' Salvatierra

El piloto cruceño Leonardo Martínez manifestó su expreso deseo de no participar en el Rally Dakar 2019, si la Amaury Sport Organisation (ASO) mantiene su postura de no permitir a Salvatierra correr en la Barren Racer One 690, en la que ha entrenado por un año para que esté a punto para la cita deportiva.

“No puede ser que a último momento después de haber hecho varias inversiones y de haber estado aquí en el campamento se siga manteniendo una esperanza de poder corres, debieron haber hecho las notificaciones antes”, criticó el piloto boliviano.

Este domingo 6 de enero tendrá inicio la carrera de motores más peligrosa del mundo, que partirá desde Lima, Perú, y en la que están en duda la participación de Juan Carlos “Chavo” Salvatierra y ahora la de su compañero de equipo en apoyo de su colega, por lo que consideran es una injusticia por parte de la ASO, al no permitir la verificación del vehículo con el que Chavo participó en el desafío Inca de la Dakar Series el año pasado.

“Nosotros los bolivianos tenemos que estar unidos contra una posición que no es justa. Así como demandamos a nuestras autoridades que procedan con orden y rectitud , así también lo estamos haciendo acá”, declaró Martínez a Súper Sport desde Lima.

La ASO impide que Salvatierra participe en el Rally con el cuadriciclo, Barren Racer One, de fabricación holandesa, pese a habilitar el mismo vehículo en las ediciones de 2017 y 2018 y en dos Dakar Series, que controla la misma organización el año pasado. En esas dos versiones que se corrieron en Argentina y en Perú fue pilotada por Salvatierra sin ningún freno por parte de los organizadores.

Este sábado el equipo Chavo Salvatierra Racing Team insistirá ante la ASO para que cumpla los reglamentos de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y sus procedimientos para admitir a Salvatierra con el vehículo cuestionado.