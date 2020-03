El tenor en cuarentena que emocionó al mundo desde su balcón

En medio de la tristeza, un tenor italiano quiso hacer su aporte artístico, en el marco de la cuarentena de todos los habitantes en Italia.

Maurizio Marchini, así se llama el tenor, compartió desde su balcón de Florencia lo mejor que tiene para animar a su pueblo: su enorme voz. "Cielo claro, viento y atardecer... no hay mejor marco para 'Una furtiva lágrima'", escribió luego en su página oficial de Facebook para mostrar el momento mediante un video.

During Italy's quarantine, tenor and opera singer Maurizio Marchini wanted to give people hope and joy.



So went to his balcony and serenaded the entire town of Florence.



The words mean "Don't Sleep."



(🎥 FB/mauriziomarchinitenore) pic.twitter.com/RzIxCJi1AL