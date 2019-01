El TSE tratará este miércoles denuncia contra el MAS por encuesta a favor de Evo

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, informó que este miércoles se analizará la denuncia presentada contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el Gobierno por la difusión, presuntamente ilegal, de una encuesta de intención de voto a favor del presidente Evo Morales.

"Mañana trataremos, para este miércoles está en agenda y no podría adelantar ningún (otro) criterio porque depende de la Sala Plena, si se requiere mayor información eso (también) será parte de la decisión de Sala Plena, yo no puedo dar ningún criterio", dijo Choque.

La denuncia contra el Gobierno se remite al 27 de diciembre de 2018, cuando el diputado de Unidad Demócrata (UD), José Carlos Gutiérrez, presentó la denuncia solicitando la inhabilitación del binomio oficialista, Evo Morales y Álvaro García Linera, y la cancelación de la personería jurídica del MAS por la "difusión ilegal de estudios de opinión", tal como lo hizo con UD, en el 2015, con la anulación de su personería jurídica.

La encuesta por el Ministerio de Comunicación se difundió el 16 de diciembre y al día siguiente, un diario cruceño aclaró que ese estudio realizado por "Ciesmori, sobre la intención de voto de los bolivianos, es una publicación pagada del Gobierno nacional".

El 10 de enero, la ministra de Comunicación, Gisela López, admitió que el Gobierno publicó la encuesta en diferentes medios de comunicación.

"La encuesta publicada por nuestro Gobierno en diferentes medios no viola norma electoral. Quienes afirman lo contrario no están bien informados. Buscan únicamente protagonismo para justificar su inasistencia a las Primarias donde quedará demostrado que no tienen militancia", sostuvo López, mediante su cuenta en Twitter.