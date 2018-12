El Tsunami sorprendió y arrasó a todos en un concierto en Indonesia

Varios videos han recorrido las redes sociales que capturan el momento en que el tsunami impacta contra un concierto, arrasando al público y a los integrantes de la banda local de pop rock Seventeen que tocaba el sábado en la noche cuando ocurrió el devastador fenómeno en el noroeste de la isla de Java, Indonesia.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el cantante de Seventeen, Riefian Fajarsyah, anunció que el mánager y el bajista de la banda murieron a causa del tsunami. "Solo quiero decir que nuestro bajista 'Bani' [Awal Purbani] y nuestro mánager Oki Wijaya fallecieron", lamentó el artista.

Otros tres miembros de la banda, así como la esposa de Fajarsyah, cuyo cumpleaños es este domingo, siguen desaparecidos. "Por favor, recen para que podamos encontrar a Andi [Windu Andi Darmawan], Herman [Sikumbang], Ujang y a mi esposa [Dylan Sahara]", pidió el cantante a sus seguidores.

NEW: Video shows a tsunami crashing into a venue in Indonesia where the band Seventeen was performing https://t.co/4P9zDCRkKC pic.twitter.com/q9RYOaPTt8