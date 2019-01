El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, reaccionó a las declaraciones sobre la baja participación en las elecciones primarias por parte de la militancia del Movimiento Al Socialismo, y aseveró que los partidos de oposición son los que deberían avergonzarse por los resultados.

García Linera enumeró los resultados que obtuvo de cada partido calificó de vergonzoso que contaran con una participación de menos de 50 mil militantes, a la vez que brindó una evaluación de las inéditas elecciones primarias que se desarrollaron el domingo.

"Nosotros hemos votado, el 42% de nuestros militantes, y hemos ido a votar 424 mil y ellos (Bolivia dice No) 18 mil, cuando lleguen a los 50 mil votos que me vengan a hablar, por debajo de 50 mil votos, no existen, no son nada", manifestó.