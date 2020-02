Emelec goleó a Blooming en Santa Cruz

Santa Cruz - Bolivia Santa Cruz - Bolivia

Los ecuatorianos prácticamente liquidaron el pleito. Barceló (93') puso el tercero y definitivo gol del partido tras un rebote concedido por Cordano. La academia cruceña hizo poco y queda muy complicado para la vuelta. El mismo Barceló (28') y Arroyo (87') marcaron antes.

En partido de ida correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana, jugado este jueves en el estadio Ramón Aguilera Costa, en la capital cruceña, Blooming recibió la visita de Emelec de Ecuador. El encuentro arrancó a las 18:15.

Los azules se llevaron una cómoda ventaja con miras a la revancha en tierras ecuatorianas el próximo 20 de febrero en el estadio George Capwell de Guayaquil. El plantel ecuatoriano se puso al frente en el marcador a lo (28') minutos, el uruguayo Facundo Barceló anotó el primer tanto en favor del equipo eléctrico, con un potente remate que se coló junto a la base del palo izquierdo de Cordano, ante una defensa que solo hacía vistas y una afición que no daba crédito a lo que estaba viendo.

El equipo azul fue superior en gran parte del encuentro ante un Blooming que no logró hacer pie en el terreno de juego. Con el 1-0 en el tablero, se fueron al descanso.

En el segundo tiempo Emelec salió con la intención de enfriar el partido, demorando el desarrollo del juego. A los (58') Zapata pierde ante Cordano, que despeja el remate del ecuatoriano. En la contra, Menacho por poco anota el empate. En el (68') sale Joselito Vaca, reemplazado por Julio Herrera y el público rechifla por la decisión de Ponce. Emelec seguía haciendo daño en la contra. En el 75' Cordano responde bien ante un remate de Barceló.

Ya sobre el minuto 80 la hinchada académica estaba impaciente, y no era para menos porque su equipo no le encontraba la vuelta al partido, pues seguía 0-1 abajo. A tres minutos de que se cumpla en tiempo reglamentario es decir, a los (87') tras un tiro de esquina, Dixon Arroyo conecta de cabeza para poner las cosas 2-0 en favor del cuadro de Guayaquil. Y por si eso no fuera suficiente, Barceló a los (90’+3’) pone el segundo en su cuenta personal y el tercero para su equipo (3-0). De esa manera Emelec se lleva una ventaja importante a casa para encarar el partido de vuelta.