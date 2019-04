Empanada blanqueada (Recuerda que puedes compartirnos tus recetas terminadas en todas nuestras redes sociales) Insumos: • 800 gramos de harina • 150 gramos de azúcar • 3 huevos • 100 gramos de mantequilla • 3 cucharillas de polvo de hornear • 2 cucharillas de vainilla • Leche Cantidad necesaria • 100 gr de azúcar impalpable • 2 limones • dulce de lacayote 500 gr Preparación: Separar las yemas ,batir con mantequilla y azúcar hasta obtener una pasta blanca agregar de los ingredientes frescos y de a poco la leche tibia hasta obtener una masa consistente dejar reposar la masa por aproximadamente 1 hora y dividir en bolitas Estirar la masa y rellenar con dulce de lacayote y llevar al horno por 25 min a 170 grados Batir las claras a punto nieve y agregar azúcar impalpable con el limón con espátula untar el glasse en las empanadas

