En cinco días se conocerá al nuevo técnico de la selección

Súper Deportivo.- Comenzó la cuenta regresiva para conocer al nuevo técnico de la selección boliviana de fútbol. Si se cumplen los plazos anunciados por el Presidente de la Comisión Seleccionadora, Antonio Decormis, el tema estará definido este jueves venidero.

Fuentes cercanas al titular federativo, César Salinas, informaron que César Farías tiene todo a su favor para retornar al cargo. “Conoce el medio y lo más importante es que goza de la aprobación del presidente”, citó.

“Necesitamos un profesional que haya recorrido varias selecciones que tenga un cartel grande y una experiencia grande”, agregó Decormis, cuando se le preguntó respecto al perfil que debe cumplir el nuevo DT. Consultado en relación a si Farías cumple con las especificaciones, el directivo dejó abierta la posibilidad de contratarlo. “Si manda su curriculum, merece ser estudiado”, sentenció.



¿Y Escobar?

Otra de las versiones que ha tomado fuerza con el paso de las horas es Pablo Daniel Escobar, ex capitán y técnico de The Strongest, analizando la posibilidad de acompañar a Farías como asistente técnico. Hasta la fecha, el paraguayo naturalizado boliviano no negó ni confirmó esta noticia.

Periodista.- Ángela Apaza