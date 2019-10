En la recta final, Costas insta a la población a votar por Ortiz

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

En la recta final hacia las elecciones generales, el gobernador de Santa Cruz y líder de los Demócratas, Rubén Costas, lanzó un mensaje en el que pide a la población votar por el candidato presidencial de la alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, para derrotar al centralismo y Carlos Mesa.

“Hace casi 20 años que ningún cruceño se postula como candidato a la presidencia de la nación. Casi 20 años en los que el papel del departamento más pujante del país se reduce a plantearnos a quien apoyamos", afirmó Costas en un breve mensaje.

Costas ponderó a Ortiz como un líder joven que desafía a la historia, “uno de esos jóvenes que se forjó en esa lucha y se alimentó de nuestros ideales, desafía a la historia y al centralismo; a ese contra el que organizamos los cabildos, el de Mesa y el de Morales; a ese que se viste de rostros diferentes pero que comparten un mismo modelo”.

Según el gobernador cruceño, existe mezquindad de parte de “algunos cruceños que prefieren rendir nuestros ideales y nuestra plaza por apostar a sus intereses; prefieren sumarse a la batalla de otros para debilitar nuestra fuerza de cara a las subnacionales”.

Sostuvo que esta lucha, con Ortiz, no es del Movimiento Demócrata Social, sino de Santa Cruz para reconducir su peso en Bolivia, para que no nos reduzcan entre centralismo, para que no nos releguen a un papel secundario en nuestra patria.

“Lo quieran o no, Óscar (Ortiz) es hoy Santa Cruz, ese mojón autonómico plantado ante el Palacio Quemado que nadie puede obviar, y que grita nuestra historia y nuestra lucha ante el centralismo”, indicó Costas.