Los cadáveres de los alpinistas de fama mundial que habían desaparecido el martes tras una avalancha en el oeste de Canadá fueron hallados este domingo, así lo anunció la agencia federal canadiense de parques.

El estadounidense Jess Roskelley, de 36 años, y los austriacos Hansjörg Auer, de 35 años, y David Lama, de 28, desaparecieron mientras intentaban escalar una cumbre difícil del parque nacional de Banff, la cara este del pico Howse, en la provincia de Alberta.

Un día después de su desaparición, las autoridades emprendieron una búsqueda aérea de los tres escaladores, descritos como "atletas de montaña profesionales y muy experimentados", considerados los mejores del mundo, según los especialistas.

"El domingo 21 de abril, los cuerpos de los tres escaladores fueron hallados", anunció en un comunicado Parks Canadá, que dio el pésame a los allegados de las víctimas.

La búsqueda había tenido que suspenderse debido a nuevas avalanchas y unas condiciones climáticas demasiado peligrosas. Habían sido dados por muertos el 18 de abril. "En estos momentos, las autoridades canadienses no pueden proceder a la recuperación de los restos debido a nuevas avalanchas y a fuertes vientos y precipitación que incrementan el riesgo de más avalanchas", indicó la comunicación oficial del pasado jueves.

Jess Roskelley era el hijo de John Roskelley, considerado como uno de los mejores montañistas de su generación. Padre e hijo hicieron juntos el ascenso del Everest en 2003. En aquel momento, Jess Roskelley apenas tenía 20 años, por lo que se convirtió en el alpinista más joven en conquistar la cima del mundo.

El periódico estadounidense The Spokesman Review había señalado que Jess Roskelley le había prometido a su padre contactarse con él el martes, pero que la comunicación no se produjo y a partir de allí se enciendieron las alarmas. El organismo envío ese mismo día un helicóptero a sobrevolar la zona que detectó claras señales de avalanchas y equipo de escalada. En consecuencia, éste le afirmó al periódico que su hijo y los montañistas austríacos Lama y Auer "estaban muertos, no desaparecidos", desalentando las esperanzas.

Howse Peak es una montaña de 3.395 metros considerada como una de las más difíciles de las Montañas Rocosas canadienses. La ruta este que los tres montañistas utilizaron para atacar Howse Peak no fue abierta hasta 1999 por su dificultad.