Enero: Se registraron 888 accidentes de transito y 192 no tienen SOAT

Mael Burgos, subgerente nacional de siniestros de UNIVida, informó que en enero de este año se registraron 888 accidentes de tránsito en todo el país, de los cuales 192 no tenían cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2020.



"Debo mencionar que el total de siniestros que nos han reportado han sido 888 casos, los que tenían SOAT son 696, los siniestros sin cobertura, ósea que no tenían SOAT, son 192", afirmó Burgos.



Según los datos registrado en UNIVida, en enero de este año, el SOAT cubrió los gastos de 1.308 personas accidentadas, en 696 siniestros de tránsito, mientras que los accidentes sin cobertura fueron 192, con 355 afectados. Además de indemnizar 65 muertes por accidentes de tránsito en enero de este año.



En total, dijo que el SOAT erogó en enero de este año alrededor de 9 millones de bolivianos para cubrir gastos médicos de heridos o indemnizaciones por muertes.



Destacó que la cobertura del SOAT no tiene límite en el número de accidentes o de accidentados, ya que protege a toda persona que esté dentro o fuera de un vehículo al momento de un siniestro (chofer, pasajeros o peatón).