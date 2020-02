Eriksen habla sobre su salida del Tottenham

Italia Italia

Christian Eriksen el nuevo jugador del Inter de Milán habló en una entrevista a la 'BBC', sobre su salida del Tottenham y su llegada al Inter en este mercado de invierno.

Eriksen alabó la actitud de Mourinho hacia él en los últimos meses. "Lo hizo bien. Podría haber dicho: 'quiere irse, así que no va a jugar más'. No hizo eso. Después de explicarle lo que sentía y lo que me gustaría hacer, me dijo que fuera feliz y que si era necesario jugaría. Era más un extra que parte del once", añadió Eriksen.

"Mi vida en los últimos años en Inglaterra fue muy agitada. Después de lo que dije en verano, todo el mundo preguntaba '¿cuándo se va a ir?' Mucha gente hablaba de eso. Cuando los aficionados me veían por la calle me decían: 'Gracias, adiós y buena suerte'. Era un poco extraño. Para mí era bueno comenzar de nuevo", manifesto Eriksen.