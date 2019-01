Escobar: “Mi primera conferencia como dt y  me dicen  que estoy chupado”

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Súper Deportivo.- A su fiel estilo, Pablo Daniel Escobar, protagonizó una broma que dejó boquiabiertos a propios y extraños, durante la primera conferencia de prensa brindada como entrenador del Club The Strongest.

Había respondido un par de preguntas previas y se predisponía a explicar por qué Raúl Castro portaría el dorsal 10 en adelante, camiseta que hasta la pasada temporada fue suya. Entonces un celular comenzó a timbrar con tal fuerza que le impidió continuar.

Se trataba del teléfono que uno de los periodistas utilizaba como grabadora. Ante la sorpresa de todos los reporteros, Escobar contestó y tras ver el nombre que reflejaba la pantalla dijo: “hola Ronald, ¿todo bien?, ¿qué andas haciendo?”; a lo que el interlocutor respondió con la siguiente pregunta: ¿Qué te ha pasado, estas chupado (ebrio)?, provocando risas al por doquier.

La efímera charla prosiguió con otra respuesta del ex capitán aurinegro: “escúchame hermano estamos en conferencia de prensa y Pablo Escobar dice si podrías llamar más tarde. No estoy chupado hermano, yo generalmente no tomo. Debes estar chupado vos que llamas en hora de trabajo”, sentenció al momento de entregarle el aparato a su dueño y remarcar: “aquí esta Noel, creo que él es el que está chupado”.

Una vez culminado este episodio singular en la concentración “Atigrada” y sin poder evitar sonreír, Escobar intentó retomar el tema, pero antes remató con la siguiente frase: “Mi primera conferencia como técnico y me dicen que estoy chupado”.