Escucha tus mensajes de voz sin que tus contactos se enteren

Una de las opciones que pone de vuelta y media a los usuarios de WhatsApp son los mensajes de voz, los que hacen más inmediata la comunicación e incluso, permiten que puedas decirle algo importante a alguno de tus contactos más rápido, sin necesidad de crear un texto.

Pero como todos los mensajes de WhatsApp, viene el problema cuando te ha llegado uno, lo has escuchado y no envías respuesta, ya sea porque no puedes en ese momento responder o simplemente porque no quieres.

Si no quieres tener problemas con tus contactos precisamente por esta situación, es muy sencillo escuchar todos los mensajes de voz de WhatsApp sin necesidad de que ellos se enteren, inclusive aunque tengas desactivada la opción de “confirmación de lectura”.

Lo único que debes hacer es crear un chat nuevo con tu mismo número. Así, cuando alguien te envíe un mensaje de voz, lo que debes hacer es reenviártelo a ese chat que creaste y ahí reproducirlo. De esta manera evitarás que la persona que te lo envió sepa si ya lo escuchaste o no.