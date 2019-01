Estas fueron las figuras que se despidieron del mundo en 2018

Fueron muchas las figuras del mundo de la política y del espectáculo que se despidieron del mundo el pasado 2018, y se fueron dejando un legado difícil de ignorar, pues cada uno a su manera impactó en la sociedad, por el ímpetu con el que emprendieron sus iniciativas marcando la pauta a varias generaciones.

Eddie Clarke (guitarrista)

El británico Eddie Clarke, primer guitarrista oficial de la banda de rock Motorhead, murió el 11 de enero a los 67 años por una neumonía. Apodado 'Fast Eddie', formó parte de la agrupación entre 1976 y 1982.

Dolores O'Riordan (cantante)

El 15 de enero la cantante irlandesa Dolores O'Riordan, vocalista de la banda The Cranberries, falleció en Londres a los 46 años. O'Riordan fue encontrada muerta en la bañera de su habitación, producto de un accidente por ahogamiento luego de haber ingerido una gran cantidad de alcohol.

La vocalista estaba en Londres realizando sesiones de grabación para una nueva versión del clásico tema 'Zombie' con la banda estadounidense de metal Bad Wolves.

Nicanor Parra (escritor)

Nicanor Parra Sandoval, matemático, físico, poeta y académico chileno, murió el 23 de enero a los 103 años en Santiago. Considerado el creador de la antipoesía, este escritor fue uno de los mejores poetas de Occidente.

Parra recibió numerosas distinciones por su obra, como el Premio Nacional de Literatura en 1969, el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo (1997), el Premio Miguel de Cervantes en 2011, además de haber sido candidato al Premio Nobel de Literatura en diversas ocasiones.

Stephen Hawking (científico)

Stephen Hawking, el prodigioso científico británico, falleció el 14 de marzo por complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que lo aquejaba desde su juventud. Los trabajos de Hawking, que murió a los 76 años, abarcaron desde los orígenes del universo, a través de la perspectiva de viajar en el tiempo hasta los misterios de los agujeros negros.

Winnie Madikizela Mandela (primera dama)

La exesposa del expresidente sudafricano Nelson Mandela, murió el 2 de abril a los 81 años en un hospital de Johannesburgo, como consecuencia de una larga enfermedad, por la que fue hospitalizada en varias ocasiones desde principios de año.

Avicii (DJ)

El dj sueco Avicii, uno de los artistas más conocidos de la escena del house y el dance, murió el 20 abril a los 28 años. El DJ era conocido por canciones como 'Levels', 'Wake Me Up' y 'Waiting For Love'. Desde 2011 se dio a conocer en el circuito de la electrónica y desde entonces había tenido una carrera que le exigía estar casi permanentemente en gira.

Anthony Michael Bourdain (Chef y presentador)

Anthony Michael Bourdain fue un jefe de cocina, presentador de televisión y escritor estadounidense.​ Formado en el Instituto Culinario de América, cuenta con más de treinta años de experiencia en el mundo de la restauración y en los años 1990 fue jefe de cocina del restaurante neoyorquino Brasserie Les Halles. Se suicidó.

Tom Wolfe (escritor y periodista)

El escritor y periodista Tom Wolfe, padre del "nuevo periodismo" y autor de la célebre novela 'La hoguera de las vanidades', falleció el 14 de mayo en Nueva York a los 87 años. El estadounidense murió de una infección no especificada.

Aretha Franklin (cantante)

El 16 de agosto murió Aretha Franklin, la 'Reina del Soul'. La intérprete de recordadas canciones como 'Respect' murió víctima de un cáncer de páncreas diagnosticado en 2010, según contó su representante.

Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Estados Unidos. Fue seleccionada en el primer lugar de Los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone en 2008. Fue galardonada con 18 premios Grammy.

Stan Lee (escritor de comics)

El 12 de septiembre falleció Stan Lee, el legendario escritor de cómics, padre de personajes como Spiderman, Hulk o Iron Man. A sus 95 años, el escritor falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una insuficiencia cardíaca y respiratoria, según divulgaron los medios.

Charles Aznavour (cantante)

El 1 de octubre murió Charles Aznavour, considerado 'el embajador de la chanson —canción francesa-'. Compositor de más de 1.000 canciones, entre las que se destaca la mítica 'La bohème', también compuso para grandes personalidades de la canción francesa como Gilbert Bécaud, Juliette Gréco y Edith Piaf.

Montserrat Caballé (soprano)

Como una de las mejores voces de la ópera del siglo XX en el mundo será recordada la soprano Montserrat Caballé Folch, quien falleció en la madrugada del 6 de octubre en Barcelona a los 85 años.

Entre 1986 y 1988, interpretó el álbum Barcelona junto al vocalista de Queen, Freddie Mercury, con quien forjó una gran amistad. El tema "Barcelona", fue elegido por el Comité Olímpico Español como himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Stephen Hillenburg (animador)

El creador de la famosa caricatura 'Bob Esponja', Stephen Hillenburg, falleció a los 57 años en noviembre. Hillenburg padecía de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), lo que no le impidió desempeñarse como animador, productor y biólogo.

En 1998, llegó al canal Nickelodeon y les presentó un personaje al que había bautizado SpongeBoy, pero ese nombre ya estaba registrado, y tras varias reuniones lo llamaron Bob Esponja, cuyo primer capítulo se emitió el primero de mayo de 1999.

George H. W. Bush. (político)

El 30 de noviembre falleció el expresidente de los Estados Unidos George H. W. Bush, ocho meses después de su esposa, la ex primera dama Barbara Bush. Desde la Casa Blanca, Bush lideró el fin de la Guerra Fría, la primera guerra del Golfo y la invasión de Panamá.