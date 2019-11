Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

No es más presidente. A las 16:51 de este domingo, Evo Morales presentó su renuncia como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ante la convulsión que se generó en el país por las cuestionadas elecciones generales del 20 de octubre y que esta jornada llegó a su cúspide.

El líder del MAS perdió el respaldo de la Policía Boliviana el viernes ante el motín establecido, y este domingo de las Fuerzas Armadas (FFAA) que le pidieron su renuncia. Esta misma jornada la estructura gubernamental del partido azul se debilitó ante la renuncia de sus ministros de Estado y gobernadores, como Iván Canelas y Álex Ferrier. Anteriormente lo hicieron Juan Carlos Cejas y otros alcaldes.

“Por qué decidí esta renuncia, para que (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales, para que Mesa y Camacho no sigan secuestrando y maltratando a los familiares de nuestros dirigentes sindicales como le hermano Teodoro Mamani en Potosí. Para que nos sigan perjudicando a comerciantes y a transportistas que no dejan trabajar en Santa Cruz”, dijo Morales desde Lauca, en la sede de las 6 Federaciones del Trópico Cochabambino.

"Ahora deben estar satisfecho Mesa y Camacho. Renuncio por ellos, por aquellos que fueron pateados, no queremos que haya más enfrentamientos. Mesa y Camacho lograron sus objetivos", agregó.

