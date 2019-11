Evo: “Unos vándalos y ‘ricachones’ están movilizados”

El presidente Evo Morales dijo que la oposición “no quiere reconocer el resultado de las elecciones” y reiteró que quieren darle un “golpe de estado”. Acusó a Carlos Mesa de sembrar odio y racismo, durante la entrega del canal de riego 'Tiomoko' en el municipio de Vinto, distante a 18 kilómetros de la ciudad.

“Quieren que nuevamente vuelvan las políticas del Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. Hermanos y hermanas ellos no quieren que haya Juancito Pinto, no quieren que haya Renta Dignidad. No se puede entender que Carlos Mesa siembre odio, desprecio y racismo, especialmente a la gente humilde”, dijo Morales.