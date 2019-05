Ex dirigentes  “Atigrados” exigen elecciones transparentes  

Súper Deportivo.- Ex directivos como Juan Pablo Revilla, Juan Salinas y Efraín Gutiérrez (entre los más reconocidos) brindaron una conferencia de prensa en la que exigieron proceder con total transparencia al Comité Electoral, durante las próximas elecciones “Atigradas”, tras confirmarse el alejamiento de Henry Salinas.

Revilla no descartó la posibilidad de presentarse como candidato al cargo de presidente, siempre y cuando existan “condiciones eleccionarias”. “Hay que ver si ellos van a poner un candidato y harán lo que siempre hicieron, prebendalismos llevando a gente que les conviene a la presidencia”, sentenció el ex dirigente haciendo referencia al actual directorio gualdinegro.

“Nos han dado un informe terrible de que se le debe 5 millones al señor Salinas. Cuando una persona ingresa o saca dinero del club tiene que llamar a una asamblea, eso no hubo. El señor Salinas puede aparecer mañana y decir que el Club The Strongest le debe 10 mil dólares, eso no se ha comprobado”, añadió Revilla quien considera pertinente efectuar una auditoria externa para demostrar las inversiones realizadas en los últimos años.

“El señor Salinas hizo un buen trabajo, pero olvidó a los dirigentes que también hicimos mucho por el club. La diferencia entre su gestión y la que me tocó vivir es que en mis tiempos nosotros sacábamos dinero de nuestros bolsillos para poner al club, hoy se tiene dinero por los derechos de televisión, así es fácil ser presidente y vivir del fútbol”, añadió Efraín Gutiérrez.

“Llegó el momento de precautelar la institucionalidad del club. Sabemos que ha ingresado mucho dinero, pero aún hay deudas. Reconocemos el trabajo del señor César Salinas, pero también él tiene que reconocer que el club le ha servido de escalera para llegar a la Federación. Nunca hubo tanta guerra entre dirigentes y clubes. Esta última temporada hemos peleado con otro club hermano, Bolívar, y también con los de Santa Cruz”, finalizó Juan Salinas.

Los ex dirigentes están a la espera de que se oficialice la convocatoria a elecciones en filas stronguistas.



Periodista.- Ángela Apaza.