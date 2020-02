Exgerente de Finanzas de Entel declara en Fiscalía de La Paz

El exgerente de Finanzas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Marcelo Stelzer, quien llegó la tarde del martes a la ciudad de La Paz prestaba declaraciones ante el fiscal por el caso de pagos irregulares de finiquitos, confirmó su abogado, Jorge Galvarro.



"Mi cliente no se acogerá al derecho al silencio, él declarará porque no está escondiendo nada, él no cometió ningún delito y por eso mismo (es) que se presentó voluntariamente en Santa Cruz para esclarecer las calumniosas denuncias en su contra" dijo el jurista minutos antes de ingresar a la oficina del fiscal.



Sobre el pago irregular de los finiquitos autorizados por el exgerente de la estatal telefónica, Elio Montes, investigado por corrupción, dijo que su cliente como gerente de Finanzas tenía la tarea de verificar el visto bueno de los documentos.



Confirmó que su defendido devolvió la totalidad del monto que recibió como pago de finiquito de Entel.



"El dinero se ha devuelto en su totalidad a las arcas del Estado, por lo que no corresponde ningún proceso en su contra, no hay ninguna notificación de parte del Ministerio Público en contra del señor Steltzer, nos hemos enterado por los medios y las redes sociales que hay efectivos de la Policía en su casa y por eso decidimos presentarnos voluntariamente", manifestó.



Marcelo Steltzer ejerció el cargo de Gerente Financiero de Entel durante el tiempo que Montes estuvo en la Gerencia General de Entel y recibió su liquidación el 7 de febrero pasado, pese a no haber cumplido el tiempo establecido por ley para recibir ese beneficio.



Elio Montes se desempeñó en el cargo 82 días, en ese lapso contrató gente de su confianza y fue apartado del cargo el 7 de febrero, antes de que llegue su carta de despido, autorizó el pago de finiquitos para 13 de sus colaboradores, por 868.998 bolivianos, pese a que no pasaron los tres meses de prueba que establece la ley.

