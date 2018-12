Facebook compartió datos de sus usuarios a más de 150 grandes empresas

El periódico estadounidense The New York Times ha vuelto a publicar sobre la trastienda de Facebook, y esta vez asegura que la compañía de Mark Zuckerberg compartió datos de sus usuarios con más de 150 grandes empresas como Spotify, Netflix, Microsoft o Yahoo entre otras.

Mientras Facebook cortaba por un lado el acceso a apps como Cambridge Analytica, que reunió datos de usuarios para tratar de influir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, ofrecía un trato prioritario a otras grandes tecnológicas en acuerdos que en 2017 seguían activos.

A cambio, Facebook conseguía información más detallada de sus usuarios (por su comportamiento en esas plataformas) que usaba, por ejemplo, para impulsar su función "Personas que quizá conozcas", que sugerían contactar con gente conectada con el usuario en otras plataformas.

Las revelaciones proceden de una nueva investigación de The New York Times, que ha revisado 270 páginas de documentos internos y ha hablado con más de 50 empleados y ex empleados de la compañía, además de trabajadores de otras empresas.

La novedad de estas pesquisas incide en la falta de preocupación en Facebook por la seguridad de los datos de sus usuarios. Nunca fueron, según estas revelaciones, la prioridad de la compañía, sino un instrumento más para seguir creciendo.