Facebook elimina imágenes de tatuajes en senos de sobrevivientes de cáncer

La artista Terri Benamore dirige su propio estudio, creando tatuajes reconstructivos para personas a las que se les extrajeron los pezones durante el tratamiento del cáncer.

La mujer de 32 años de Northampton se ha tatuado tatuajes de areola en 3D durante el último año y medio, ayudando a más de 70 mujeres a "sentirse completas nuevamente". Para anunciar su negocio, The Kiri Clinic, recurre a las redes sociales, a saber, Facebook e Instagram. Pero en detrimento de su negocio, las imágenes de los areola tats se siguen borrando.

Después de haber sido excluido de las plataformas de redes sociales por un día, luego una semana e incluso un año, Terri ha luchado con los gigantes de los medios para reconocer las areola tats como contenido no sexual.

Facebook le dijo a Metro.co.uk que han estado investigando el problema en nombre de Terri y que están tomando medidas adicionales para ayudarla. Terri dijo que espera que hagan un seguimiento, pero quiere seguir luchando por las mujeres y las personas afectadas por estas experiencias que cambian la vida.

"Llamó tatuajes de pezón curativos porque realmente curan el alma", dijo Terri a Metro.co.uk. 'Estas personas son una sombra de lo que fueron, ya que han perdido la confianza total en sus cuerpos. 'Cuando las personas se han sometido a una mastectomía, existen diferentes tipos: algunas personas tienen lumpectomías, otras mantienen sus pezones y otras no. 'Así que decidí investigarlo más porque quería ayudar a estas mujeres. Cuando me preguntaban todo el tiempo, no quería decepcionarlos.

Las imágenes de los tatuajes de areola en 3D que ella ha creado han aparecido en las redes sociales, lo cual es importante para el negocio. 'Es realmente importante que comparta mi trabajo en las redes sociales, nos da el 80% del trabajo que hago en tatuajes normales y en los pezones. Por lo tanto, es una vía importante para que yo haga mi trabajo allí. Y la gente necesita ver fotos de cómo se ve, quieren ver. "Verlo en las redes sociales es vital, para mostrar a las sobrevivientes de cáncer de mama que esta es una opción para ellas".

Un portavoz de Facebook le dijo a Metro.co.uk un poco más sobre el tema, diciendo que las imágenes de cicatrices de mastectomía no van en contra de sus reglas anti-desnudos. 'La desnudez adulta no está permitida en nuestras plataformas, pero hacemos excepciones para las imágenes de cicatrización posterior a la mastectomía.

'Utilizamos una combinación de tecnología y revisión humana cuando tomamos decisiones sobre el contenido. Algunos de los juicios que hacemos cuando aplicamos nuestras políticas son matizados y ocasionalmente nos equivocamos. "En este caso, restablecimos las publicaciones y el perfil de Terri tan pronto como nos dimos cuenta de nuestro error".