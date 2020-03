Fallece sujeto sospechoso de coronavirus en El Alto

Durante la jornada de ayer, un hombre de 65 años, ingreso de emergencia en el Hospital Boliviano Holandés, de la ciudad de El Alto, presentando un cuadro de problemas respiratorios severos, por lo que médicos del lugar, ante la posible amenaza de que el sujeto sea portador de coronavirus, se realizó los exámenes correspondientes.

“El hombre cuando ingreso al hospital presento problemas respiratorios, por lo que fue aislado de acuerdo al protocolo medico y luego se le inicio un tratamiento”, informó el director del hospital, Rafael Quevedo.

Sin embargo, en las últimas horas, el sujeto que tenía como enfermedad de base hipertensión, falleció en horas de la madrugada.

Pese a que no han llegado los resultados, sobre si porta o no el COVID-19, se ha descartado la posibilidad de que así sea, teniendo en cuenta el historial de vida del sujeto. Era un minero y no habría visitado países con presencia de este virus.

En un comunicado de la Dirección de Salud Municipal, explican que el minero habría sido internado por tener complicaciones de fibrosis pulmonar, siendo esta la causante de su muerte.