Falleció Leonardi, la bebé que nació con el corazón fuera del tórax

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

La recién nacida Leonardi Cuéllar, que nació con el corazón fuera del tórax, falleció la tarde de este martes en la Caja Petrolera de Salud de la capital cruceña, luego que fue intervenida quirúrgicamente el lunes para corregir la malformación congénita.

Walter Cuéllar Toledo (25), padre de la menor, informó a Notivisión que tras llegar hasta el hospital los médicos le dieron la noticia de que su hija había perdido la vida.

"Es una pena, he venido de lejos y no esperaba volver así. Son cosas de Dios, qué se puede hacer y lo único que me queda es una ayuda que me puedan dar",

La pequeña que nació con el corazón, el hígado y otros órganos fuera de la cavidad torácica abdominal la madrugada del sábado, en la comunidad Santo Corazón del municipio de San Matías, fue trasladada en una avioneta hasta la capital cruceña para ser intervenida.

La bebé será velada en la capital cruceña y trasladada hasta la comunidad Santo Corazón donde sus familiares le darán una cristiana sepultura.

Alcides Villagómez, asambleísta de la provincia San Matías, es una de las autoridades que gestiona el traslado de la recién nacida