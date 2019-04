Falsos policías torturan a un hombre 18 horas y luego lo asesinan

Reino Unido Reino Unido

Una pandilla se hizo pasar por agentes de policía para secuestrar a un hombre al cual torturaron durante 18 horas como parte de un plan de rescate de 200.000 libras, fueron descubiertos y han sido condenados a 38 años de cárcel en el Reino Unido.

El hombre fue golpeado con bastones de metal, apuñalado, atacado con un machete, quemado con una plancha y con agua hirviendo. Incluso, u familia se vio obligada a escuchar sus gritos agonizantes mientras la pandilla exigía un pago de rescate de £ 200,000.

El 26 de julio del año pasado, cinco hombres que se hacían pasar por oficiales de policía, con uniforme completo, incluyendo chalecos armados, sombreros y radios, pusieron a su víctima bajo un arresto falso.

La pandilla asistió a la casa del hombre, que no puede ser nombrado por razones legales, y luego de una supuesta 'búsqueda de evidencia' lo puso en su Audi A3 robado.

Sin embargo, el padre, que creía haber sido arrestado genuinamente, fue golpeado por un poste de metal y cuando le dijeron: 'no somos policías; Va a ser una larga noche '.

La víctima fue torturada con una serie de armas, al principio en un parque en Whiston y luego en una casa en Huyton, hasta que finalmente fue rescatado por la verdadera policía genuina. En el Tribunal de la Corona de Liverpool, David Kelly, Liam Field, John Hayter y un joven de 17 años fueron sentenciados a un total de 38 años en prisión.

La víctima declaró al tribunal que a veces piensa que "hubiera sido más fácil si me hubieran matado" debido al daño fisiológico que causaron a él y su familia. 'No veo una luz al final del túnel. No veo cómo mi vida nunca será normal”, dijo.

'Me recuerdan constantemente lo que me pasó. Temo que cuando salga de noche me secuestren.

A veces pienso que hubiera sido más fácil si me hubieran matado. El daño que me han causado a mí y a mi familia es masivo. Tendré que vivir con esto por el resto de mi vida '.

'Mi matrimonio está en un punto de quiebre, me siento incapaz de mantener a mi familia a salvo. No hay nada que pueda hacer para mejorarlo”, dijo el desesperado hombre.

'Su confianza ha sido derribada. Si alguna vez me pidieran que cambiaras tu vida, te hubiera dicho que no. Ahora me gustaría poder eliminar los últimos ocho meses de mi vida ", declaró la esposa del desafortunado hombre.

Kelly y Field participaron desde el principio en el 'plan premeditado y sofisticado' y con otros tres hombres secuestraron al hombre.

Mientras tanto, Hayter proporcionó a la pandilla una 'casa segura' para continuar su tortura, donde también estaba presente el joven de 17 años.

El fiscal Peter Hussey detalló las lesiones del sujeto y dijo: "La víctima sufrió una serie de lesiones, incluyendo quemaduras en el hombro y el codo después de verter agua hirviendo sobre él, su ojo izquierdo había sido arrancado por un pedazo de palo de madera, había sido cortado. Con cuchillos, tenía hinchazón en la cara, un brazo fracturado y laceraciones en las rodillas.